Politieagente schrijft prachtig blog: "Dit is waarom ik dit werk doe"

Het blog van een politieagente uit Almere kan op Facebook rekenen op veel mooie reacties. In het blog beschrijft Doenja Eevenaar hoe een ongeval van vier jaar geleden haar kijk op bepaalde dingen heeft veranderd.

Melding

Doenja beschrijft in haar post de avonddienst die ze toen draaide. “Ik kreeg de melding om te gaan naar een aanrijding met letsel. Een scooter met een fiets. Een melding die we vaker hebben”, begint ze.

Alles komt goed

Eenmaal ter plaatse zag ze het slachtoffer op het fietspad liggen. “Ik ging naast je zitten en pakte jouw hand. Ik vertelde je steeds dat je gevallen was met de brommer. En ik zei dat alles goed zou komen. Ik wist niet of je me wel kon horen. De artsen kwamen erbij en ik moest jouw hand loslaten en de zorg overgeven.”

Ze beschrijft dat ze weer verder ging met haar werk, maar in de dagen erna nog veel aan het slachtoffer dacht. “De dagen gingen verder, de meldingen bleven komen en de dagen werden weken en maanden”, schrijft de politieagente.

Kippenvel

Na iets meer dan een jaar nam het slachtoffer contact met haar op. Op het bureau ontving de agente bloemen, een lief kaartje en een waardevol, houten hartje van het slachtoffer. “Je vertelde mij dat je nog maar één ding kon herinneren van het ongeluk: dat je je in een andere wereld waande, dat het er heel mooi en vredig was, maar dat mijn stem jou hier hield. Ik kreeg kippenvel en tranen in mijn ogen.”

‘Gewoon’ mijn werk

Doenja besluit haar verhaal de mooie woorden: “Een melding waarbij ik ‘gewoon’ mijn werk deed en waarvan later blijkt hoe waardevol dat voor jou was. Dat is waarvoor ik dit werk doe.”

Reacties

Onder het bericht barst het van de reacties van mensen die onder de indruk zijn van Doenja’s verhaal. Onder meer “Prachtig”, “Wauw!” en “Tranen in mijn ogen” laten mensen onder het bericht achter.

Bron: Facebook Politie Almere Buiten & Twitter Doenja Eevenaar.