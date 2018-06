Libelle legt uit: waarom zijn politiehonden vaak Duitse herders?

De beroemdste politiehond is uiteraard Commissaris Rex en dat is, juist, een Duitse herder. De politie en Duitse herders lijken onlosmakelijk aan elkaar verbonden, hoe komt dat eigenlijk?

Het valt eigenlijk best mee hoe vaak Duitse herders ingezet worden, zegt dierenarts Matthijs Schilder. Meestal gebruikt de politie herderskruisingen uit speciale foklijnen die vaker worden ingezet bij de politie. Dit zijn niet alleen Duitse herders, maar ook Mechelse herders of kruisingen daarvan.

Herders zijn honden die snel bijten, maar tegelijkertijd ook heel erg gehoorzaam zijn – mits ze goed getraind worden. Daarom zijn ze goed geschikt voor bijvoorbeeld het aanhouden van criminelen of het sussen van rellen en ruzies.

Daarnaast maken kleinere honden een mindere indruk, meent Schilder. Desondanks zijn veel kleine rassen die van jagen houden juist beter geschikt als speurhond. Dit soort honden worden vaker ingezet dan herdershonden als er drugs of explosieven opgespoord moeten worden.

Bron: Willem Wever. Beeld: ANP.