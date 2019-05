Jongen trekt politieuniform aan om ongeneeslijk zieke vader trots te maken

De 17-jarige Deniz droomt al jaren van een baan bij de politie. Zijn vader is z’n grootste fan en apetrots op het feit dat zijn zoon agent wil worden. Alleen: omdat hij ernstig ziek is, is de kans groot dat hij dat nooit zal meemaken.

Daar wil Deniz een stokje voor steken. Hij trok de stoute schoenen aan en stapte het politiebureau in Berkel en Rodenrijs binnen. Daar legde hij het verhaal uit: dat hij binnenkort zou solliciteren op de functie op surveillant, maar zijn vader in het ziekenhuis ligt en de kans dat hij hem ooit in functie zal zien, nihil is. En of hij misschien, met behulp van de politie, zijn vader een blik in de toekomst kon gunnen.

Advertentie

Verrassen

Dat was een verzoek dat de wijkagenten niet konden weigeren. Ze belden hem de volgende dag om te vragen welke maat hij nodig had. Diezelfde middag nog kon Deniz het uniform aantrekken en zijn vader in het ziekenhuis verrassen. “Het leverde dit mooie plaatje op en een herinnering die Deniz nog lang zal koesteren.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws, Facebook. Beeld: Facebook, ANP