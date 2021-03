Huh? Eigenwijze shetlandpony Brenda heeft bizar richtingsgevoel

In de driedelige documentaire Het zaad van Karbaat (vanaf maandag 1 maart) is te zien hoe fertiliteitsarts Jan Karbaat (1927-2017) zijn patiënten jaren voorloog en misbruikte. Hij verwerkte bijna zeventig kinderen met zijn eigen sperma. Wendy (40) is er een van. “Als ik zijn foto zie, moet ik overgeven.”

“Mijn vader kon geen kinderen krijgen – dat is inderdaad een bijzondere zin, maar anders weet ik het niet te omschrijven – maar wilde ontzettend graag vader worden. Mijn ouders kozen voor inseminatie met donorzaad zodat ze toch hun zo gewenste gezin konden stichten. Eerst kregen ze mijn broer dankzij een donor, twee jaar later kwam ik. Ze vroegen specifiek om dezelfde donor. Hun arts, Jan Karbaat, verzekerde dat hij het zaad van dezelfde donor zou gebruiken. Dat klopte alleen wisten mijn ouders natuurlijk niet dat hij mijn moeder opnieuw met zijn eígen sperma insemineerde.”

Advertentie

Bloedtransfusie

“Ik was 21 jaar toen mijn moeder vertelde dat mijn vader niet mijn biologische vader was. Hij lag in het ziekenhuis en had een bloedtransfusie nodig. Toen bleek dat mijn broer en ik hem allebei niet konden helpen, moest ze wel vertellen dat hij niet onze verwekker was. We zaten aan de keukentafel toen ze het zei. Ik was in shock. Het voelde alsof ik met een baksteen in mijn gezicht werd geslagen. Ik liep naar de spiegel in de gang, keek naar mezelf en wist niet meer wie ik was.”