Vrouw bestelt pop en dít is wat ze thuisbezorgd krijgt

Rachel Duin uit Heemskerk was niet al te blij toen haar pakketje bij haar thuis werd afgeleverd.

Ze had bij bol.com een pop besteld – maar werd nogal onaangenaam verrast.

Wat is dit nou?

Ze schrijft daarom een bericht naar de online winkel: “Goedemiddag bol.com. Is het normaal dat poppen tegenwoordig zo geleverd worden? Ik heb namelijk vandaag dit exemplaar mogen ontvangen en ben hier TOTAAL NIET blij mee! Hoop dat jullie hier wat aan gaan doen.”

Tja, wij begrijpen haar verbazing wel. De foto gaat inmiddels het internet over, maar de webwinkel zelf heeft nog niet gereageerd op alle commotie. Naast de 14 duizend likes krijgt de foto ook veel bijval: veel mensen vinden het een ‘kinderachtige’ streek van het personeel van de webwinkel. Of ze een nieuw exemplaar krijgt toegestuurd, is nog niet bekend.

Bron: Facebook. Beeld: iStock