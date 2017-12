Déze populaire coach keert terug bij The Voice of Holland

Vanaf het najaar van 2018 krijgen de senioren in Nederland ook eindelijk de kans om mee te doen aan The Voice of Holland. En ook zij moeten natuurlijk kiezen voor een coach.

Zojuist werd bekend dat Marco Borsato terugkeert in een van de draaistoelen bij het nieuwe seizoen van The Voice, in een speciale senioreneditie. Ook Ilse DeLange en Ali B keren terug als coaches bij The Voice Senior. Ali B is natuurlijk nog te zien als coach in The Voice, maar Marco Borsato en Ilse DeLange stopte eerder bij de populaire talentenjacht. Nu keren zij terug in de versie van het talentenprogramma waar alleen mensen ouder dan 60 jaar aan mee mogen doen. Er zal nog een 4e coach aan dit rijtje toegevoegd worden, maar deze naam wordt later bekendgemaakt.

Rondes

Het programma komt er volgens RTL hetzelfde uit te zien als de reguliere versie. Het seizoen bestaat uit 2 blind auditions, een knockout-ronde en de finale. Het programma zal in het najaar van 2018 te zien zijn op RTL 4.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.