Dít populaire personage uit GTST komt in april terug naar Meerdijk

Vanaf 11 april komt er eindelijk weer een bekend gezicht terug naar Meerdijk. Maandenlang is dit populaire personage weggeweest.

Maar nu komt actrice Marly van der Velden terug. Ze heeft lange tijd van haar zwangerschapsverlof kunnen genieten. In oktober vorig jaar beviel ze van een dochtertje, Jackie-Rey.

Aan het werk

Nu gaat Marly weer aan de bak bij RTL en kruipt ze weer in de huid van Nina Sanders. Daar heeft ze zin in. Tegen RTL Boulevard zegt ze: “Ik heb er onwijs veel zin in dat het normale leven weer gaat beginnen, om weer te mogen spelen. Ik vind het ook heel leuk om al mijn collega’s weer te zien.” Marly speelt al sinds 2005 de rol van Nina.

Moeder van meiden

Hoe het nu met haar verder gaat in Meerdijk? Haar vriend Bing is vast blij dat ze terugkomt maar assistent Loes zal niet staan te springen. Hoe zou dat nou toch komen? We zullen nog eventjes geduld moeten hebben, want vanaf 11 april is Nina Sanders weer dagelijks op de buis te zien bij de altijd spannende soap. Ze is nu moeder van twee meiden. In 2014 beviel ze van dochter Sammy-Rose.

Marly en haar partner Mike, met wie ze sinds 2008 samen is:

De twee meiden van Marly:

❤️ #liefde #zussen Een bericht gedeeld door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 25 Feb 2018 om 9:03 (PST)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP