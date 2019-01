Dít waren de populairste jongens- en meisjesnamen van 2018

Verwacht je dit jaar een kindje? Een naam kiezen voor die kleine kan een flinke opgave zijn. Misschien dat de namen van vorig jaar je wat inspiratie geven.



Vorig jaar waren Lucas en Julia de namen die het meest gekozen werden door ouders. In het jaar daarvoor waren dat de namen Noah en Emma. In 2018 kwamen er 681 jongetjes met de naam Lucas bij en 797 meisjes met de naam Julia. Dat maakte de Sociale Verzekeringsbank deze week bekend.

Provincies

De populairste namen verschillen wel sterk per provincie. Zo was Lucas niet de populairste naam in Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. Ook Julia was niet overal even populair, in Drenthe, Groningen en Friesland was Lieke de populairste meisjesnaam. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank vind je welke namen in de verschillende namen het populairst zijn.

De complete top-10 zag er zo uit:

1. Lucas

2. Levi

3. Finn

4. Sem

5. Noah

6. Daan

7. Luuk

8. Bram

9. Mees

10. Milan

Vooral namen met 4 letters lijken het goed te doen tegenwoordig…

En voor de meisjes:

1. Julia

2. Emma

3. Sophie

4. Tess

5. Zoë

6. Mila

7. Anna

8. Sara

9. Eva

10. Noor

Bron: SVB.nl. Beeld: iStock