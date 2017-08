Dit zijn de populairste babynamen in België

Een aantal keer per jaar wordt er bekendgemaakt welke namen in die periode het populairst waren. De Nederlandse namen kennen we, maar zijn de namen in België heel verschillend?

De populairste namen van vorig jaar in België zijn bekendgemaakt en die blijken voor een deel overeen te komen met onze namen. De populairste meisjesnaam van vorig jaar in België was Emma, dat was de 14e keer op rij. Ook in Nederland was dit in het eerste halfjaar van 2017 de populairste naam. De meeste jongens kregen in België de naam Lucas, ook dat is daar al 3 jaar op rij dezelfde naam. Dat verschilt wel met ons land, hier is Daan de populairste naam.

Inspiratie

Naast Emma zijn er ook veel meisjes die de naam Olivia en Louise kregen en bij de jongens staan de namen Louis en Liam op plaats 2 en 3. Die namen zouden in Nederland ook goed kunnen, dus deze top-3 kan nog weleens een goede inspiratiebron zijn.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock