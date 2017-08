Dít is de populairste dag om online te daten

Wie via het internet een potentiële partner zoekt – let op. Er is namelijk 1 dag in de week behoorlijk populair om online te ‘daten’.

En dat is de maandag. Of mensen nou werk hebben of niet: maandag worden veel datingsites het meest bezocht. En dus is de kans dat je de juiste persoon ontmoet op die dag gelijk lekker groot. Want: meer aanbod zorgt voor meer opties.

Zonnebril af

Aan het begin van de week zijn we blijkbaar naarstig op zoek naar wat liefde. Want op de tweede plek staat de dinsdagmiddag – tijdens de lunchpauze en na 15.30 uur.

Onderzoekers keken verder ook naar andere dingen die je kunt doen om je kansen op een date via een app of site te vergroten. Zo vinden mensen vaker profielfoto’s leuk waarop je gewoon goed te zien bent. Dus een foto waar je een zonnebril op draagt of waar je aan het eten bent, is al teveel.

Nog meer tips

Kies daarom ook altijd voor een neutrale achtergrond – dat werkt altijd het beste. Ook werken foto’s tot aan je buik beter dan foto’s waar je helemaal op staat. En kies niet voor plaatjes waar je met anderen op staat, dat leidt alleen maar af.

Bron: HLN. Beeld: iStock