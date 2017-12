Dít is nu al de populairste jongensnaam van 2018

Alle aanstaande moeders die erop hopen dat ze volgend jaar een jongetje op de wereld zullen zetten: wij weten alvast welke namen je kunt overwegen.

Want het is nu al duidelijk wat de populairste jongensnaam is van allemaal. En dat is dit keer geen oer-Hollands exemplaar, zoals Kees, Jan of Max.

Dit is de top van de lijst van jongensnamen in 2018:

Naïm Kayan Manasse Bojan Revi

Een bijzondere selectie, maar wel ontzettend leuk. Andere toppers van de hippe lijst van volgend jaar zijn: Yari, Lenny, Milas, Fer, Jaxx, Meteo en Bor. Allemaal uniek, toch? En heel fijn voor de inspiratie.

Bron: Babyblog. Beeld: iStock