Origineel: dít wordt de populairste meisjesnaam in 2018

Wie in verwachting is en weet dat ze een dochter krijgt: qua naam hoef je niet verder te denken.

Want wij weten wat de hipste namen worden voor meiden in 2018.

En de nummer één van de lijst – die kennen we. Want zangeres Maan is in dit jaar ontzettend populair geworden.

Maan Djill Harper Luce Novée

Apart zijn de namen zeker, maar daarom des te leuker. Is het iets voor jou? Andere hippe namen die in de lijst van volgend jaar staan, zijn: Betty, Lexy, Xenna, Teske, Kiana, Ellie, Leen en Molly.

Zangeres Maan van Steenwinkel, die ongetwijfeld heeft meegeholpen aan de populariteit van de naam:

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock