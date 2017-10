Dít is de populairste meisjesnaam ter wereld

Vorig jaar was Anna in Nederland de populairste naam voor meisjes, maar wereldwijd gezien is er een andere meisjesnaam het populairst.

Er zijn heel veel namen waar je uit kunt kiezen, maar toch blijken mensen over de hele wereld vaak voor dezelfde naam te kiezen. Sofia is namelijk de populairste meisjesnaam ter wereld. Deze naam staat in 8 landen ter wereld op nummer 1.

Nederland

Uit onderzoek bleek dat de naam in Mexico, Rusland, Argentinië, Italië, Zwitserland, Estland, Chili en Slowakije de populairste naam is en dat de naam in totaal in 20 landen in de top 3 van populairste meisjesnamen staat. Grappig feitje: in Nederland stond Sofia vorig jaar niet eens in de top 20.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.