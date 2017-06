Nederlander woont in door bosbrand getroffen gebied in Portugal: "Ik ben in shock"

In Portugal heeft een ernstige bosbrand veel verwoest. Veel automobilisten werden ingesloten door de vlammenzee en konden geen kant op.

De eerste slachtoffers zijn geïdentificeerd: het gaat om een 4-jarig jongetje en zijn oom van 37. Ze waren op de vlucht voor het vuur, maar een brandende boom viel op de auto waarin ze zaten. Het jongetje logeerde eventjes bij zijn oom, omdat zijn ouders op huwelijksreis waren.

Ramp

Inmiddels staat het dodental van de ramp in het Zuid-Europese land op 62. De oorzaak is een blikseminslag in een boom. Vanwege de droogte verspreidde het vuur zich snel.

Nederlander

De Nederlandse Aranka woont ook in het gebied. “Portugese vrienden van ons hebben kennissen verloren. Die zijn verbrand. Op een door ons veelgebruikte weg zijn 18 mensen in hun auto’s verbrand. Ik ben in shock, ik heb de hele nacht niet geslapen.” Ze laat weten dat iedereen elkaar probeert te helpen in het gebiedje, waar niet veel mensen wonen. Iedereen kent elkaar daardoor. “Ik ben nu bij Portugese vrienden. We zijn hun huis in het dorp aan het nat spuiten, om te zorgen dat het niet verbrand. We hopen zo dit huis te behouden.”

Bron & Beeld: ANP