Positief nieuws te midden van de crisis: een overzicht van de hartverwarmende initiatieven

Slecht nieuws domineert de afgelopen dagen de media. Toch is er ook positief nieuws rondom het virus. Allerlei hartverwarmende initiatieven worden bedacht om mensen te helpen. Toe aan een beetje vrolijkheid? Bekijk hieronder een overzicht van alle mooie acties.

De opnames van verschillende Amerikaanse ziekenhuisseries liggen stil vanwege het coronavirus. Verschillende medische middelen lagen te verstoffen in de kast. Series als Grey’s anatomy en The resident hebben bedacht om deze middelen aan ziekenhuizen te schenken.

Een vrouw van 99 jaar maakt zelf mondkapjes voor het personeel in het Woonzorgcentrum Rosengaerde in Dalfsen. De bewoonster maakt de kapjes van oude lakens. In deze lieve video vertelt de vrouw wat ze nog goed kan gebruiken: lint en elastiek.

Voor veel ouderen is het momenteel moeilijk om de deur uit te gaan en boodschappen te doen. Ze hebben een verhoogde kans om het virus op te lopen. Ook zijn veel supermarkten leeggeroofd nu er veel mensen aan het hamsteren zijn geslagen. Supermarkten hebben daarom bedacht dat mensen vanaf 70 jaar van 7 tot 8 uur ’s ochtends boodschappen kunnen doen.

Zorgverleners maken extra lange dagen om de drukte in de ziekenhuizen door het coronavirus op te kunnen vangen. Doordat er veel wordt gehamsterd in de supermarkten grijpen zij na zo’n lange werkdag naast hun dagelijkse boodschappen. Thomas Acda startte daarom actie om boodschappen achter te houden voor zorgverleners.

De talkshows zien er de komende tijd een beetje anders uit. Ook All you need is love zal geen publiek ontvangen in de uitzending. Maar hoe moeten geliefdes die elkaar jaren niet gezien hebben elkaar nu in de armen vliegen? Robert ten Brink maakt bekend dat ze gebruik gaan maken van livestreams zodat mensen elkaar tóch kunnen zien.

Door het virus is de beademingsapparatuur in ziekenhuizen extra veel in gebruik. Bij een Italiaans ziekenhuis ontstond dan ook de nodige paniek toen onlangs bleek dat ze een groot tekort hadden aan een specifiek onderdeel van deze apparatuur. Een groepje Italiaanse burgers schoot het ziekenhuis te hulp: zij wisten met een 3D-printer alsnog het ventiel voor de beademingsapparatuur te produceren.

Het personeel in de zorg draait overuren. En dat mag niet onopgemerkt blijven, vonden Legustha, Imke en Esther. Zij bedachten een hartverwarmend initiatief om alle zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Dinsdag om 20:00 uur ‘s avonds werd in ons land massaal geklapt voor alle helden in de zorg.

