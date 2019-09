Positief nieuws voor presentator Viktor Verhulst

Nadat hij vorige week betrokken raakte bij een auto-ongeluk, was het nog maar de vraag of Viktor Verhulst (25) te zien zou zijn in de eerste aflevering van ‘Dancing With The Stars’. Toch lijkt het erop dat de presentator gewoon meedoet.

Viktor was deze week namelijk gewoon van de partij tijdens de opnames van de eerste aflevering. Hoe hij het er vanaf heeft gebracht moeten we nog even afwachten, want zondag wordt de eerste aflevering van het Belgische dansprogramma pas uitgezonden.

‘Enorm opgelucht’

De zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst reed vorige week op de E40 in op een file die was ontstaan door wegwerkzaamheden. Hij sloeg met zijn Range Rover meerdere malen over de kop. Hij raakte slechts lichtgewond. Wel was er veel blikschade. “Ik ben enorm opgelucht dat er niemand anders gewond geraakt is. Ik besef dat het anders had kunnen lopen,” aldus Viktor.

Wonder

Een dag na het ongeluk dankte de presentator god op zijn blote knieën dat het auto-ongeluk waar hij bij betrokken was met een sisser is afgelopen. “Het is een wonder dat ik ongedeerd uit het ongeval gekomen ben”, zegt hij op Instagram. Hij bedankte al zijn fans op social media voor de steun: “Ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve berichtjes”, aldus Viktor.

