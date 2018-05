Een vrouw is ontzettend boos om deze positiejurk van ASOS

Jessica Crean had een pastelblauwe jurk gespot die ze maar wat graag wilde hebben. Ze was echter het hoogst verontwaardigd toen ze ontdekte dat de positie-variant van precies dezelfde jurk goedkoper was dan het normale model.

De positiejurk was 30% afgesprijsd omdat ASOS een speciale actie had met gelegenheidskleding. Daar neemt Jessica geen genoegen mee. “Waarom moet ik zwanger zijn om van de aanbieding gebruik te maken?”

Ze vindt het ‘belachelijk’ dat een positiejurk wel ‘gelegenheidskleding’ is, maar precies dezelfde jurk in het normale model dat niet is. En dat ongenoegen uit ze niet onder stoelen of banken. Op Twitter deelt ze het gesprek dat ze had met een klantenservicemedewerker die duidelijk maakt dat hij helaas niks aan de prijs kan veranderen.

Een woordvoerder van de webshop heeft inmiddels gereageerd. “Onze prijzen van normale – en positiekleding is gelijk, maar de hoeveelheid korting tijdens sale of promoties is afhankelijk van verschillende factoren (zoals de magazijnvoorraad), dus het kan zijn dat de prijzen verschillen.”

Bron: The Daily Mail. Beeld: Twitter, ASOS.