De Posjes krijgen nieuw tv-programma - en dit gaan ze doen

In het eerste seizoen van de televisieserie ‘Helemaal het einde!’ was de familie Pos een van de drie families die werd gevolgd in Chili. Nu keert de familie terug op televisie.

RTL4 maakte vandaag bekend dat de familie vanaf 2 mei te zien is in het nieuwe programma ‘Vamos Met De Familie Pos’. In deze serie wordt de familie in 6 afleveringen gevolgd tijdens een roadtrip door Zuid-Amerika. Ze zullen van Chili via Brazilië, Colombia en Peru naar Argentinië reizen.

Vakantie

Vader Stephan vertelt tegen RTL Boulevard dat ze al een tijdje deze reis wilden maken, maar dat het nu pas kan omdat de kinderen 3 maanden vrij zijn. Toen de producent daar lucht van kreeg, hebben ze samen met RTL besloten om er een programma van te maken. De naam van het programma heeft de vader ook zelf bedacht. Vanaf 2 mei is de serie te zien op televisie.

De Familie Pos is vanaf 2 mei terug op tv met Vamos de familie Pos waarin we de posjes volgen tijdens hun roadtrip door Zuid-Amerika pic.twitter.com/vXk4jFPonF — Familie Pos (@Familiepos) 12 februari 2018

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.