Barbara: "Post die door de brievenbus komt is in deze digi-tijd waardevol"

Barbara (46) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze twee zoons (David, 12, en Louie, 9) en een dochter (Judy, 7).

Kaarten & kattebelletjes

Gisteren nog, vond ik een romantisch exemplaar terug. Eentje van een paar jaar geleden, toen Gaius een week weg ging voor zijn werk. We hebben net onze boekenkast opgeruimd (een aanrader, frist de kamer enorm van op) en daar viel dus dat oude kaartje van hem aan mij uit een boek. Ik las en werd opnieuw verliefd. Er gaat niets boven een liefdeskattebelletje. Of een kattebelletje in het algemeen. Wij sturen ook altijd ouderwets kaartjes vanaf ons vakantieadres. Zelfs als we een weekendje op Vlieland, zijn sturen we alle peetkinderen en oma’s een kaartje. Soms (vaker dan me lief is) vind ik dat ijverige (lees: goedbedoelde) stapeltje kaarten maanden later in een vakantieboek terug, omdat we vergaten postzegels te kopen. Of er zaten wel postzegels op, maar we vergaten ze te posten. Stom!

In mijn schoonfamilie is het een mooi gebruik, dat schrijven. Mijn schoonmoeder stuurt ons regelmatig een kaart, haar zusje stuurt onze dochter (haar oogappeltje) lieve berichten, Gaius ontving van zijn grootvader kaarten uit allerlei bijzondere oorden. Zo ontstaat een familiegeschiedenis in kattebelletjes en hoop ik dat onze kinderen dat voortzetten. Want juist in dit digitale tijdperk van vluchtige berichten en emoji’s, is post die door de brievenbus valt – waar je even echt bij stilstaat – waardevol. Deze Kerst ga ik écht weer kerstkaarten schrijven. Ja, ik ga er postzegels bij kopen. En ja, ik zal ze op de bus doen.

