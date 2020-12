Zo geef je de razenddrukke post- en pakketbezorgers een steuntje in de rug

De sluiting van de winkels, het verzoek om zo veel mogelijk thuis te blijven én natuurlijk de kerstperiode zorgen voor topdrukte bij de pakketbezorgers. Tegelijkertijd kosten extra handelingen door het coronavirus de bezorgers meer tijd en neemt de werkdruk nog meer toe. Een steuntje in de rug voor de post- en pakketbezorgers kan het leed verlichten.

We delen vijf tips hoe je iets liefs terug kunt doen.

1. Wees thuis

Voor een dichte deur staan kan sowieso al frustrerend zijn, maar al helemaal als je je bedenkt dat veel bezorgers op zelfstandige basis werken. Is een pakket niet afgeleverd, dan krijgen ze niet betaald. Een tweede levering de dag erna levert ze vaak ook nog eens een kleiner bedrag op.

Een oplossing is aflevering bij de buren, maar dat kan hen dan weer klachten opleveren van mensen die hier niet om staan te popelen. Vooral zij die regelmatig thuis zijn, worden soms ongevraagd een onbezoldigd distributiepuntje voor de pakketbezorgers die elders in de straat alweer voor een dichte deur staan.

Kortom: wees thuis wanneer je je pakket kan verwachten.

2. Denk na over je aankoop

Door de sluiting van de retail hebben we soms weinig andere keuze dan bestellen. Dat is dus prima, maar let op dat je zeker bent van je aankoop. Een groot onderdeel van de bezorgwerkzaamheden is namelijk niet het bezorgen, maar het sorteren van de pakketten.

Bestel liever niet vier verschillende maten van een kerstjurkje om vervolgens drie weer terug te sturen en één te houden in de maat die je toch altijd draagt.

3. Kaartje, complimentje of een presentje

Op social media verschijnen steeds meer initiatieven om de bezorgers in het zonnetje te zetten. Zo roept een zekere Els Leicher op om een leuk kaartje te maken, eventueel met een financiële attentie. “Ze werken zich uit de naad voor ons. Dus een kaartje, complimentje of een tientje is dik verdiend #zorgvoorjebezorger.”

Natuurlijk kun je het ook alleen bij een handgeschreven kaartje of ander klein presentje houden: het gaat niet om de kosten, het gaat om het gebaar. Zo laat je zien dat je snapt dat ook zij het extra zwaar hebben in deze tijd.

Als we nou eens allemaal een leuk kaartje maken voor onze (post)pakketbezorger, bijvoorbeeld met een tientje erin. Ze werken zich uit de naad voor ons, dus een kaartje, complimentje of tientje is dik verdiend! #zorgvoorjebezorger https://t.co/dcdfxIEmL5 — Els Leicher (@ElsLeicher) December 15, 2020