Winnaars Postcodekanjer richten fonds op voor dorpsgenoten zonder lot

De Postcodekanjer viel dit jaar in het kleine Friese dorpje Eastermar. Geweldig nieuws voor de leden van de postcodeloterij, minder leuk als je géén lot hebt. Drie lotwinnaars besloten daarom iets bijzonders te doen voor hun dorpsgenoten.

“Het moet geen dorp worden van voor en na het vallen van de Kanjer”, vinden initiatiefnemers Nynke de Jong, Anne Oosterdijk en Albert Kieft. Daarom hebben de lotwinnaars het Eastermarder Fonds opgericht, meldt RTL Nieuws.

Doneren

Het idee is dat alle prijswinnaars – die per huishouden zo’n 77.000 euro wonnen – een bedrag naar keuze doneren aan het fonds, al is het natuurlijk ieder voor zich om te besluiten of ze meedoen. De meeste lotwinnaars hebben aangegeven dat ze graag willen doneren.

Initiatiefnemer Nynke hoopt dat Eastermar de hechte gemeenschap blijft die het altijd was. “Ik zie nu veel buren die hun keuken gaan verbouwen of een nieuwe auto kopen. Maar daarnaast wonen ook mensen die hun kind niet eens op schoolreisje kunnen laten gaan”, zegt ze. Ze hoopt dat het hele dorp er door de Postcodekanjer op vooruit gaat, ook dorpsgenoten zonder lot.

In de bijstand

Wat er precies met de opbrengst van het fonds wordt gedaan, is nog niet helemaal duidelijk, als het de gemeenschap maar vooruit helpt. “Je kunt denken aan mensen die in de bijstand leven en die bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine nodig hebben. Of instanties als de Voedselbank.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP.