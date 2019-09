Zó zien de nieuwe postzegels met de koninklijke familie eruit

Ieder jaar worden er postzegels door PostNL uitgebracht waarop de foto’s van de leden van het Nederlandse koningshuis prijken. En ieder jaar is het weer gissen hoe ze eruit zien. Dinsdag liggen de velletjes pas in de winkelschappen, maar we hebben nú al een voorproefje voor je.

Ditmaal was de fotografie in handen van niemand minder dan topfotograaf Erwin Olaf.

Informelere postzegels

Het doel van PostNL was om de postzegels een ietwat informelere uitstraling dan normaal te geven. Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en de prinsessen Alexia, Amalia en Ariana kijken op de postzegels dan ook glimlachend de camera in. Het zijn close-ups van hun gezicht, wat een bijzonder en vernieuwend resultaat geeft.