Fans onder de indruk van prachtige look Caroline Tensen

Caroline Tensen mag dan al langer dan 30 jaar te zien zijn op televisie, nog steeds is ze een voorbeeld voor veel vrouwen. Vandaag kreeg ze opnieuw veel complimenten voor een prachtige look van haar visagist Leco van Zadelhoff.

Vandaag was Caroline Tensen weer in de studio voor de opnames van een nieuwe reeks van het programma 1 tegen 100. Voor die opnames schakelde ze haar vaste visagist Leco van Zadelhoff in en hij wist haar weer een prachtige look te geven.

Blauwe ogen

Leco deelde een foto van de prachtige Caroline op Instagram en schrijft daarbij: “Glamming mijn lieve blauwogige vriendin Caroline Tensen voor weer het nieuwe seizoen 1 Tegen 100. Ton sur ton kleding met make-up. Deze kleuren maken blauwe ogen nog blauwer.” Blauw zijn die ogen zeker. Veel volgers zijn onder de indruk van het resultaat. Zo noemt iemand haar “nog altijd een goed voorbeeld voor stylish kort haar”:

Bron: Instagram. Beeld: ANP