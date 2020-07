Opvallend: minder premature baby’s geboren tijdens lockdown

De lockdown wordt ongetwijfeld door lang niet iedereen als een fijne tijd bestempeld. En toch heeft de gekke periode ook echt een aantal (hele belangrijke!) positieve dingen teweeg gebracht. We ademen bijvoorbeeld schonere lucht, sporten vaker en meer buiten en slapen langer. Nog een mooi gegeven: artsen hebben een daling in het aantal premature baby’s vastgesteld.

De eerste meldingen kwamen uit Denemarken en Ierland deze lente. Daar berichtten ziekenhuizen dat er tijdens de lockdown maar liefst 90 procent minder baby’s jonger dan 28 weken waren geboren. Daarna kwam ook uit andere landen het bericht dat het aantal te vroeg geboren baby’s flink is gedaald, waaronder ziekenhuizen in Canada en Amerika. Dat schrijft The New York Times.

Daling in Nederland

Ook het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam staat in het artikel vermeld. En ook daar zijn de afgelopen maanden minder premature baby’s ter wereld gekomen. Kinderartsen uit andere Nederlandse ziekenhuizen spreken over een ‘mogelijke daling’, aldus de beroepsvereniging NVK tegen de NOS.