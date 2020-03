Waarom iedereen het over het decor van premier Ruttes toespraak heeft

De toespraak van premier Mark Rutte maandagavond was historisch. De reacties over de manier waarop de premier het land toesprak zijn lovend. Toch gaat het gesprek dinsdag ook ergens anders over. Want de items áchter de president zijn ook in het oog gesprongen.

Wat is de betekenis van het zorgvuldig gekozen decor? NOSop3 onderzocht de betekenis van de items op de achtergrond in het Torentje.

Je zou er in eerste instantie niet zo snel op letten, aangezien de woorden van premier Rutte een stuk belangrijker waren dan de achtergrond van zijn kantoor. Maandagavond ging het gesprek dan ook uitgebreid over de belangrijke informatie die Mark Rutte in zijn historische speech naar buiten bracht.

Maatregelen

Een simpele oplossing tegen het virus is er niet, benadrukte de premier tijdens zijn toespraak. “Een beheersbare verspreiding van het virus, dat is het devies de komende maanden”, liet hij weten. “Het onderzoek staat niet stil, waardoor sommige maatregelen wellicht versoepeld kunnen gaan worden in de toekomst. Het blijft passen en meten tussen maatregelen die nodig zijn en het gewone leven zo normaal mogelijk door laten gaan”, aldus Rutte.

Achtergrond

Dinsdag gaat het gesprek echter al snel over het decor van de speech. Er waren namelijk allerlei interessante dingen te zien. En deze stonden daar niet zomaar, blijkt. NOS zet duidelijk op een rij wat je ziet. Zo is er het boek ‘Meester ben – 44 jaar Schilderswijk’ te zien. Hiermee wordt getoond dat de premier weet waar hij over praat. Ook zien we een portret van Johan Rudolph Thorbecke; de grondlegger van de grondwet en driemaal premier van Nederland. Het boek over MH17 zou volgens deskundigen moeten laten zien dat premier Rutte zelfs in deze periode het dossier van de vliegtuigramp niet laat vallen.

Cultureel onderlegd

Het vierde item is de tekst Kropswolde, Wolfsbarge, waarmee de premier – die familie uit de provincie heeft – laat zien dat hij de premier van het hele land is. Het portret van Pieter Cort van der Linden, de premier tijdens de Eerste Wereldoorlog, laat zien dat de premier uit een sterke traditie van premiers komt. En tot slot zien we klassieke muziek, Menahem Pressler – Quatuor Ebene staan. Hiermee toont premier Rutte dat hij ook cultureel onderlegd is.

Bron: NOSop3. Beeld: Brunopress