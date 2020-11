Premier Rutte bevestigd: “Bioscopen en theaters mogen weer open”

Ondanks de stijgende cijfers van de afgelopen dagen, heeft premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie na de ministerraad bevestigd dat de coronamaatregelen echt versoepeld gaan worden. Musea, bioscopen en theaters mogen hun deuren per 25 november dus weer openen.

Eerder had minister De Jonge deze versoepeling ook al aangekondigd.

Wegens het stijgend aantal besmettingen werden de coronamaatregelen twee weken lang aangescherpt. Ten tijde van de bekendmaking hiervan, werd gezegd dat dit voor slechts twee weken zou duren. Maar of dit écht het geval zou zijn, moest nog blijken. Vrijdagmiddag bevestigd Mark Rutte dit, na de wekelijkse ministerraad.

Versoepeling

De versoepeling houdt in dat er weer in groepen gesport mag worden, musea, bioscopen, theaters, pretparken, seksclubs en dierentuinen weer open gaan, én je thuis weer drie personen buiten je eigen huishouden mag ontvangen. En het is per de 25e november ook weer toegestaan om met vier mensen in plaats van twee over straat te gaan.

Bemoedigende ontwikkelingen

“We hebben een paar bemoedigende ontwikkelingen gezien deze week, maar het is nog wel onzeker”, zei Rutte tijdens de persconferentie. “De besmettingen lopen op, dus het is niet zo dat alles de goede kant op gaat. Maar de trend lijkt wel goed”, aldus de premier. Aankomende dinsdag zal er nog meer duidelijk worden.

Bron: NOS. Beeld: Istock