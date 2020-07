Premier Rutte over tijd waarin moeder overleed: “Dat was ingewikkeld voor mij”

Premier Mark Rutte schoof zondagavond aan in een speciale uitzending van ‘Op1’. Fidan Ekiz en Jeroen Pauw staakten hun vakantie om de premier aan de tand te voelen over hoe hij de afgelopen maanden beleefde.

Naast natuurlijk een hoop kritische vragen, was er ook een moment om stil te staan bij het overlijden van de moeder van de premier. Mieke Rutte-Dilling overleed half mei en werd 96 jaar. Uit een test bleek dat ze geen corona had.

Lieve laptopzusters

Rutte vertelt dat hoe hij en zijn familie in de weken vooraf nog wel af en toe een raambezoek hadden of met hun moeder videobelden dankzij ‘lieve laptopzusters’. Toch had de premier het natuurlijk liever anders gezien. Hij vertelt hoe hij haar in het weekend vaak kwam opzoeken met een Indische maaltijd. Ook was ze op al haar kinderen even trots en trok ze haar premierszoon zeker niet voor. “Ze was een trotse moeder, maar ook héél kritisch.”

Middenin de #coronacrisis overleed de moeder van @MinPres Mark Rutte. In het verpleeghuis waar zij woonde, was het #coronavirus aanwezig. Zij had zelf geen corona, maar bezoek was verboden. Over die periode vertelt Rutte bij #Op1. pic.twitter.com/GT2z0gEczQ — Op1 (@op1npo) July 12, 2020

Het land redden

De nacht voor zijn moeder overleed, mocht hij – volgens het protocol – bij haar zijn. In verpleeghuizen mocht één familielid aanwezig zijn wanneer het overlijden nabij was. De dag daarvoor waakte Ruttes zus bij het bed van hun moeder. “En intussen was u het land aan het redden”, stelt Pauw. Rutte geeft toe dat die combinatie ‘heel bijzonder was’ en dat hij de zomer aangrijpt om daar nog eens goed over na te denken.

Ingewikkeld

Middenin de pandemie had de premier ondanks dit grote verlies naar eigen zeggen geen andere keus dan door te gaan. “Dat is mijn baan. Ik kon niet plotseling uit de rails gaan rijden. In die maand zaten we nog midden in de crisis, lagen er nog veel mensen op de intensive care. Maar door wat er in mijn privéleven was gebeurd, was het wel ingewikkeld voor mij.”

Tegenover Ebru vertelde de premier eerder al liefdevol over zijn moeder.

