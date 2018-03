Oud-deelnemer zegt presentatie van 'Wie is de Mol?' wel te zien zitten

Met het vertrek van presentator Art Rooijakkers naar RTL zit het programma ‘Wie is de Mol?’ zonder presentator. Een aantal namen worden veel genoemd als vervanger en nu laat een oud-deelnemer van het programma ook weten de presentatie van het populaire programma wel te zien zitten.

Jan Versteegh en Rik van de Westelaken zingen al rond als eventueel opvolgers van Art Rooijakkers bij ‘Wie is de Mol?’, maar oud-deelnemer Ellie Lust liet ook weten dat zij het leuk zou vinden om het programma te presenteren. En als iemand dat zou kunnen, dan zou dat Ellie wel zijn. Daarnaast werkt ze al voor de AVROTROS, dus de overstap naar een nieuw programma is zo geregeld.

Verlanglijstje

Zelf vertelde Ellie tegen het AD: “Ik ben niet gevraagd. Nog niet. Ik weet ook niet of ik op het verlanglijstje van de omroep sta. Maar ik zou het best willen, natuurlijk. Dat zou een mooie kans zijn. Verder lijkt het me niet goed te speculeren over iets dat niet speelt. Ik zit voorlopig nog bij de politie.”

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.