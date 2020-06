Deze presentatieduo's zullen 'Op1' versterken deze zomer

Het praatprogramma Op1 wordt dagelijks gepresenteerd door 2 presentatoren. Het team van vaste presentatoren wordt in de zomermaanden juli en augustus versterkt door 2 nieuwe duo’s, maakt NPO vrijdagochtend bekend.

De nieuwe aanwinsten van het programma zijn niemand minder dan Margje Fikse met Kefah Allush en Nadia Moussaid met Pieter van der Wielen.

Nieuwe gezichten

De nieuwe gezichten van Op1 zullen niet permanent te zien zijn, maar alleen in de zomermaanden bijspringen als extra versterking. Op de dinsdag kruipen Margje Fikse en Kefah Allush achter de desk van Op1. Het is niet voor het eerst dat Margje Fikse het programma presenteert, want zij viel eerder al eens in toen Giovanca Ostiana ziek thuis was. Destijds vormde ze een duo met presentator Tijs van den Brink. Op vrijdagavond is het de beurt aan het presentatieduo Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen, bekend van de VPRO.