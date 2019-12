Dít zijn de laatste presentatieduo's van NPO-talkshow 'Op1'

Premium

Die collega die altijd te laat komt, een vriendin met alwéér een nieuwe liefde, de buurvrouw die nooit groet…. Ongemerkt zijn we vaak continu anderen aan het veroordelen, ook journaliste Liesbeth Smit. Zij besloot ermee te stoppen en ontdekte hoe fijn dat is.

Ik zie haar nog voor me, die collega van een paar jaar geleden. Elke dag kwam ze zuchtend binnen, vond ik. En altijd was er wel íets aan de hand: een ziek kind, hoofdpijn, een zeurende zus, waar we dan met een hoop oh en ah naar moesten luisteren, vond ik. Als ze iets aan mij vroeg, reageerde ik bij voorbaat al ge