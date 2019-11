Presentator Ewout Genemans is op brute wijze beroofd voor zijn huis

Ewout Genemans is donderdag slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. Hierbij is de presentator lichtgewond geraakt.

Dit laat hij weten aan RTL Boulevard.

Geslagen

Ewout is beroofd van zijn telefoon. “Het is een heftige gebeurtenis”, aldus Ewout. Omstanders belden direct 112. “Gelukkig heb ik er fysiek alleen wat schrammen en blauwe plekken aan overgehouden.” Zelf mag de presentator verder niks loslaten over de overval, in verband met het opende politieonderzoek. Maar de politie laat weten dat het gebeurde in Amsterdam-Zuid, pal voor zijn huis, toen Ewout zijn auto parkeerde. “2 mannen trokken zijn autodeur open, belaagden hem meteen, sloegen hem ook.”

Rake trappen

Peter R. de Vries heeft Ewout persoonlijk over de gebeurtenis gesproken. Naast zijn telefoon, wilden de overvallers ook zijn horloge hebben. Maar dat liet Ewout niet gebeuren. “Hij heeft rake trappen uitgedeeld. Daardoor is de schade beperkt gebleven”, vertelt Peter over de zelfverdediging van Ewout.

Bureau Burgwallen

Ewout vermoedt dat zijn programma Bureau Burgwallen met de overval te maken had. “Het is wel heel toevallig dat ik nu een programma op tv presenteer waarin we aandacht besteden aan dit soort berovingen”, legt hij uit aan RTL Boulevard. “Anders dan in het programma lijkt dit op een doelgerichte actie. Het was niet zo dat ik daar toevallig liep. Ze lijken bedacht te hebben om mij op deze manier te beroven.”

Berucht

Hoewel de schrik er flink in moet zitten, kan Ewout gelukkig wel tegen een stootje. Mentaal, dan. Dat blijkt wel uit wat hij allemaal doet in zijn RTL-programma’s Beruchte gevangenissen: Ewout in de cel en Beruchte sloppenwijken: Ewout in de ghetto. Daarin slaapt hij tussen de grootste criminelen en reist hij af naar de gevaarlijkste buurten in het buitenland. Maar dat rechtvaardigt deze overval natuurlijk niet. We hopen dat de criminelen snel in de kraag worden gevat.

