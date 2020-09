Presentator Harm Edens danst in weinig verhullende string in ‘Dit was het nieuws’

Een opmerkelijk fragment zaterdagavond in het satirische tv-programma Dit was het nieuws. Presentator Harm Edens deed tijdens de uitzending voor het oog van de natie een dansje in strak, leren ondergoed.

Het satirische nieuwsprogramma behandelde de online ophef die ontstond nadat Lieke van Lexmond volgens twitterende kijkers een te kort rokje zou hebben gedragen tijdens ‘The voice senior’.

‘Tweet dit maar, Nederland’

De outfit van Lieke zou voor heel wat extra kijkers hebben gezorgd. “Ik denk dat wij dat probleem niet hebben, zeker ik niet”, zegt cabaretier Jan Jaap van der Wal daarover. “Maar als vrouwen iets aanhebben op tv dan ontploft half Twitter volgens mij met: dat ziet er niet uit of dat is veel te sletterig.”

Harm Edens gaat verder. “Lieke van Lexmond droeg een erg kort jurkje tijdens de ‘The voice senior’. Ophef, aldus Shownieuws en consorten. Ik snap die heisa niet helemaal, maar het zal de kijkcijfers wel ten goede komen dus, eh: tweet dit maar, Nederland”, aldus de 59-jarige Endens vastbesloten, terwijl hij opstaat en al de halve aflevering niets meer dan een zwarte leren string blijkt te dragen. Hij doet z’n overhemd nog iets omhoog, zet z’n hand in z’n zij en zwaait met z’n heupen.

Het publiek proest het uit, Twitter barst los. En of het nu de zwarte string van Edens was, of een andere rubriek in het satirische nieuwsprogramma: meer dan 1 miljoen kijkcijfers werden in no time aangetikt.

“Tweet dit maar Nederland.” Nou, bij deze, het tv moment van de avond door Harm Edens. #ditwashetnieuws pic.twitter.com/8sD80gE3x2 — Kevin van der Laan (@kevster1991) September 19, 2020