Jan de Hoop (62) betrokken bij auto-ongeluk

Presentator Jan de Hoop is vanochtend op een andere auto geknald toen hij onderweg was naar Omroep Gelderland voor zijn ochtendshow. In de uitzending vertelt Jan dat hij nog even moet bijkomen van de gebeurtenis. ‘’Ik voel me vreselijk schuldig.’’

Hoewel hij in de eerste instantie een grapje over het ongeluk maakt, geeft hij aan dat het flink schrikken was. ‘’Ik lach er nu om, maar het is verschrikkelijk’’, begint hij. ‘’Vlakbij de studio op het hoekje, ben ik op een andere auto geknald. Niet goed gekeken, eigen schuld”, vertelt hij zijn luisteraars.

Helemaal in puin

Wat hem vooral aangreep was dat ‘een klein mannetje vreselijk overstuur was’ na de botsing. ‘’Hij stond helemaal te janken en te gillen naast die auto. Uiteindelijk heb ik hem wel rustig gekregen. Op het laatst kon hij weer lachen en zei hij zelfs zijn naam tegen me. Maarja, dat autootje van die mevrouw ligt wel helemaal in puin’’, aldus De Hoop die zich daar erg schuldig over voelt.

Ongedeerd

Gelukkig heeft de presentator niks overgehouden aan het ongeluk. Ook de vrouw en man die betrokken waren bij het ongeluk zijn er goed vanaf gekomen.

Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress