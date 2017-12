NOS-presentator Joost Karhof onverwacht overleden

Joost Karhof, presentator van onder ander Nieuwsuur, is vandaag geheel onverwacht overleden. Hij was pas 48 jaar. Zijn dood komt voor collega’s als een niet te bevatten bericht.

Karhof werd thuis onwel. In de ambulance op weg naar het ziekenhuis overleed hij.

Hij presenteerde onder andere vier keer de Grote Geschiedenis Quiz. Tussen 2008 en 2014 was hij presentator van Kunststof TV.

‘We gaan hem ontzettend missen’

“Joost was een zeer betrokken en geliefde collega, altijd dienstbaar, altijd sociaal, een kundig presentator en bovenal een fijn mens. We gaan hem ontzettend missen”, zeggen de hoofdredacties van Nieuwsuur en NOS Nieuws in reactie op zijn overlijden.

Joost Karhof was getrouwd en had twee stiefdochters. Wij wensen hen en zijn vrienden, collega’s en andere bekenden veel sterkte.

Bron: NOS. Beeld: ANP