Begin maart werd bekend dat Twan Huys Nieuwsuur verlaat om de presentatie van een vernieuwde variant van RTL Late Night te gaan presenteren.

Humberto Tan kon daarmee op zoek naar een nieuwe baan. Hoe hij zijn tijd na het vertrek bij RTL Late Night gaat invullen is nog niet helemaal bekend, maar zojuist is wel naar buiten gebracht wie Twan Huys gaat vervangen bij Nieuwsuur.

Niemand minder dan Jeroen Wollaars wordt vanaf 1 september de nieuwe presentator van de actualiteitenrubriek van de NTR en NOS. Samen met Mariëlle Tweebeeke vormt hij dan het vaste presentatieduo.

Wollaars is nu nog NOS-correspondent in Duitsland en Midden-Europa en is ook te vinden op Instagram:

Naast de vaste presentatoren zullen Eelco Bosch van Rosenthal en Saïda Maggé geregeld invallen als presentator van het programma op NPO2.

De leukste artikelen van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Ook naar Duitsland? Reisvlogger Bonnie laat de highlights van haar Duitse roadtrip zien:

Of maak een prachtige rondreis door het Toscane van Duitsland:

8-daagse rondreis door wijnstreek de Duitse Pfalz vanaf 449,- Boek hier

Bron en beeld: ANP.