Zo hé. Herken jij deze presentator?

Altijd leuk, foto’s van vroeger. Wie ziet welke presentator op dit oude kiekje staat?

En ja, natuurlijk leiden we je een heel klein beetje om de tuin. Want jawel, het gaat hier heus wel om een presentator, maar hij is uiteindelijk toch nog wat bekender als zanger.

Weet je het al?

Het is onze eigen Geer, zonder Goor. Gerard Joling dus. Leuk hè?

Dol op Nederlandse muziek? Alleen via ons kun je nog kaarten boeken voor het concert van André Hazes:

Andre Hazes in Ahoy vanaf 31,40 Bestel hier je kaarten

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.