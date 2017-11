Great British Bake Off-presentator Paul Hollywood deelt verdrietig nieuws

Paul Hollywood is al jaren een vast jurylid in het bakprogramma ‘The Great British Bake Off’, maar veel weten we eigenlijk niet over hem. Vandaag maakt hij groot nieuws over zijn privéleven bekend.

Paul Hollywood was 20 jaar getrouwd met zijn vrouw Alex, maar in een verklaring vertellen zij dat ze uit elkaar zijn. “We hebben besloten om uit elkaar te gaan. We concentreren ons nu op het geluk van onze zoon en vragen iedereen dan ook om onze privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.” Het stel trouwde in 1998 en heeft samen een tienerzoon, Joshua.

Affaire

In 2013 ging het stel ook tijdelijk uit elkaar nadat naar buiten kwam dat de presentator een affaire had met een collega. Het verhaal krijgt nu ook weer een staartje doordat het jurylid eerder deze maand werd gespot met de winnares van het 7e seizoen van het bakprogramma. Zelf zei de vrouw daarover dat het slechts om een afscheidskus ging.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Omroep Max.