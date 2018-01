Déze Nederlandse presentator stopt na 29 jaar met televisie

Na meer dan 29 jaar te zien geweest te zijn op televisie met verschillende programma’s stopt presentator Kees Driehuis met televisie en gaat hij met pensioen.

Kees Driehuis (66) werd bijna 30 jaar geleden bekend met het programma ‘Per Seconde Wijzer’ en presenteerde ook de programma’s ‘Nova’ en ‘Buitenhof’. Na al die jaren vindt Driehuis het genoeg en gaat genieten van zijn pensioen.

Klassiekers

Mediadirecteur Robert Kievit van BNNVARA vertelt tegen het ANP: “Kees Driehuis is zo ongeveer Per Seconde Wijzer. Intelligent, scherp, ad rem, vol humor. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de jarenlange presentatie van de kennisquiz, die mede dankzij hem behoort tot de klassiekers van de Nederlandse televisie.” Het programma gaat door met een andere presentator, maar wie dat wordt maakt de omroep later bekend.



Bron: NOS.nl. Beeld: ANP.