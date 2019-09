Het Gouden Televizier-Ring Gala 2019 staat voor de deur. Alle nominaties zijn bekendgemaakt, maar de presentator van de 54e editie nog niet. Tot nu.

Niet één, maar twee presentatoren zullen de feestelijke avond aan elkaar praten.

Dionne en Rik

Dionne Stax en Rik van de Westelaken zullen de presentatie van het gala en de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring op zich nemen. Dit maakt Dionne met een filmpje op Instagram bekend. “Herenigd met Rik van de Westelaken”, schrijft ze erbij. Een reünie inderdaad, want de twee werkten samen bij het NOS Journaal.

Jan Smit

Uit het filmpje blijkt dat in eerste instantie Jan Smit en Rik van de westelijken deze editie zouden presenteren. Maar nu Jan opnieuw is genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring voor Beste Zangers, geeft hij het stokje over aan Dionne. Zeker niet de minste opvolger.

Het Gouden Televizier-Ring Gala 2019 is op woensdag 9 oktober 2019 te zien op NPO 1.

