De nieuwe talkshow Op1 heeft al veel stof doen oplaaien. De eerste maand van het televisieprogramma is een feit, en dus kan de balans opgemaakt worden. Onderzoeksbureau Peil.nl van Maurice de Hond vergeleek de populariteit van de presentatieduo’s, waaruit een favoriet duo naar voren kwam.

Niemand minder dan Carrie en Charles zijn het meest geliefd.

Kijkcijfers

Sinds de start van het programma is er een grote strijd om de kijkcijfers gaande. Jinek neemt het dagelijks op tegen Op1. Pas afgelopen week trok Jinek op RTL4 meer kijkers, terwijl Op1 op NPO de weken ervoor als winnaar met de meeste kijkers uit de bus kwam.

Populairste

Niet alleen wordt het praatprogramma van de publieke omroep goed bekeken, ook blijkt het werken met presentatieduo’s geen verkeerde keuze te zijn. De kijker is vol lof over de presentatoren, maar is voornamelijk te spreken over Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen.

Peiling

Uit de peiling van Maurice de Hond komt namelijk naar voren dat deze bekende Nederlanders maar liefst een dikke 7,3 van de kijker krijgen. Net onder deze presentatoren volgen Erik Dijkstra met een 6,8 en zijn tafelgenoot van de maandag Willemijn Veenhoven met een 6,7.

Bron: Shownieuws. Beeld: iStock