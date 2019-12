View this post on Instagram

The word is out! Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de twee halve finales en finale van het Eurovisie Songfestival 2020! Fotocredits: NPO/NOS/AVROTROS – @WilliamRutten • #OpenUp #ESF2020 #ESC2020 #Eurovision #Songfestival