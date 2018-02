Presentatrice bevalt live op de radio: "Geweldig om dit met mijn luisteraars te delen"

Workaholic is een understatement voor de onlangs bevallen radiopresentatrice Cassiday Proctor. Zelfs tijdens haar bevalling maakte ze nog radio.

Ze beviel namelijk live op een landelijke, Amerikaanse zender.

Twee weken te vroeg

In de uitzending kreeg Cassiday plotseling weeën. Totaal onverwacht: de baby was pas over twee weken uitgerekend. The show must go on, dacht de presentatrice: ze mocht ook vanuit het ziekenhuis nog gewoon haar radiouitzending voortzetten. En dat resulteerde erin dat ze haar luisteraars haar hele bevalling door liet, eh, meegenieten. De baby kwam via een keizersnede ter wereld.

Geweldig

Of ze dat niet ongemakkelijk vond, om duizenden vreemden te betrekken bij dit ontzettend intieme moment uit haar leven? Welnee. Integendeel, zelfs: “Het was geweldig om de meest opwindende dag van mijn leven met de luisteraars te delen. Het voelde als een verlenging van wat ik iedere dag al doe, namelijk allerlei aspecten uit mijn leven met ze delen.”

Luisteraars kozen de naam

Cassiday is wel heel trouw aan haar luisteraars: ze liet ze zelfs meebeslissen over de naam die ze aan haar spruit zou geven. In overleg met haar partner, heeft ze haar zoontje uiteindelijk Jameson genoemd. Nu is het toch wel even klaar en gaat de kersverse mama met zwangerschapsverlof.

Beluister hier het fragment waarop Cassiday haar zoontje op de wereld zet:

having contractions while on air this morning…. pic.twitter.com/5lbrVATVpR — Cassiday Proctor (@RadioCass) 19 februari 2018

Een bericht gedeeld door Cassiday Proctor (@radiocassiday) op 21 Feb 2018 om 4:59 (PST)

Een bericht gedeeld door Cassiday Proctor (@radiocassiday) op 21 Feb 2018 om 8:33 (PST)

Een bericht gedeeld door Cassiday Proctor (@radiocassiday) op 20 Feb 2018 om 11:19 (PST)

Ook een baby op komst, of op zoek naar een kraamcadeautje? Bekijk deze leuke spullen eens:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BBC. Beeld: Instagram

Actrice en presentatrice Sonja Silva (41) probeert zwanger te worden en vlogt hierover voor Libelle TV. Ze vroeg aan verloskundige Beatrijs Smulders of het verstandig is om na je veertigste nog voor een kindje te gaan: