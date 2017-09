Déze presentatrice wordt de tijdelijke co-host van Mattie Valk

Nadat dj Wietze de Jager afgelopen week officieel zijn vertrek bij Qmusic aankondigde (zie video), gaat er gelijk een hoop veranderen bij de ochtendshow van de zender. Zijn ex-maatje Mattie Valk krijgt namelijk een nieuwe co-host!

Vandaag heeft Qmusic laten weten dat vanaf maandag de vernieuwde ochtendshow van start gaat. En dat gaat Mattie niet alleen doen: de eerste maand krijgt hij hulp van presentatrice Evi Hanssen. Je kent haar wellicht van Expeditie Robinson (wat ze vroeger presenteerde), 3 op Reis en ze schuift ook regelmatig als tafeldame aan bij De Wereld Draait Door. Evi zal voor een maand te horen zijn op de radio. Daarna gaat er volgens Qmusic nog meer veranderen.

Achter de schermen

Mattie vertelt: “Achter de schermen zijn we bezig met meer vernieuwingen, maar daarover maken we binnenkort meer bekend.” Wel verklapt Mattie nog even snel dat het niet alleen met radio, maar ook met beeld en social media te maken heeft.

