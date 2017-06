Geraldine Kemper en haar collega Tim Hofman, presentatoren van BNN, zijn betaald door het bedrijf Hudson’s Bay om een foto te plaatsen op Instagram.

Wellicht komen de twee daardoor nu in de problemen.

Het bedrijf had de twee ingezet om via hen personeel te werven.

Betalen

Dat is wellicht niet zo handig geweest, omdat zij niet bij het bericht vermelden dat het gaat om een betaalde foto. Dat lijkt in strijd met de Reclamecode Social Media van de Reclame Code Commissie. BNN, de werkgever van de twee bekenden, vindt het geen probleem. Het gaat namelijk om de privé-kanalen van onze presentatoren, daar hebben zij een mate van vrijheid”, meldt de persvoorlichter van de mediazender.

Volgers

Maar of dit terecht is van BNN? Het is nog maar de vraag. In de mediawet staat dat ‘publieke omroepen met al hun activiteiten niet dienstbaar mogen zijn aan het behalen van een meer dan normale winst of ander concurrentievoordeel door derden.’ En ja, zij zijn wel betaald voor het delen van de foto. En de reden dat zij zoveel volgers hebben waardoor zij aantrekkelijk zijn voor Hudson’s Bay, is natuurlijk te danken aan de publieke omroep.

Beetje onduidelijk

De woordvoerder van Geraldine Kemper laat weten: “We hebben er wellicht niet goed bij stilgestaan. Tegelijkertijd is dit voor ons een grijs gebied, want het gaat hier niet om wetten, maar om richtlijnen die ook nog eens na de posts van Geraldine zijn aangepast. Verder gaat in de berichten van Geraldine om banen en werkgelegenheid en er wordt geen product verkocht.” Opvallend: het originele is inmiddels wél verwijderd van Geraldine’s Instragramaccount. Ook het bericht van Tim Hofman is niet meer te zien online.

Om deze foto is er ophef:

