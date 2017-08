WNL-presentatrice Maaike Timmerman bevallen van eerste kindje

Het is een jaar om nooit te vergeten voor presentatrice Maaike Timmerman. In april trouwde ze en vannacht is ze moeder geworden van haar eerste kindje.

In maart maakte de presentatrice op televisie bekend dat ze een kindje verwacht, maar haar man Marten Blankesteijn kreeg de eer om het grote nieuws te delen. Hij deelde vanochtend dan ook het babynieuws op Facebook. Hij plaatste een foto van moeder en zoon en schreef daarbij: “Groot nieuws: Maaike is vannacht enorm afgevallen. Ook leuk: onze Tom!”.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.