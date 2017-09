Deze presentatrice gaat weg bij RTL Boulevard

Er verandert na 16 jaar iets bij RTL Boulevard.

Fiona Hering zal niet meer terugkeren als mode-deskundige en als presentatrice bij het praatprogramma.

Oude garde

Ze heeft het te druk met haar werk voor Vogue en Het Parool. Hering was sinds het begin van het programma, in 2001, bij Boulevard betrokken. Van alle mensen die er ook al in het begin werkten, zijn alleen nog John van den Heuvel en Peter van der Vorst over.

Lachen

Fiona kijkt terug op een “mooie periode vol gezelligheid, goede discussies, te gekke items en vooral heel veel lol”. Via Instagram bedankt ze haar collega’s en laat ze weten dat ze ‘met pijn in haar hart weggaat’: “Ik dank al mijn collega’s voor 16 jaar ontzettend veel plezier en ik hoop dat de kijkers ook af en toe om me gelachen hebben.” Toch is ze zeker van haar besluit: “Soms moet je knopen doorhakken om weer wat ruimte te creëren”.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP