Presentatrice Vivian Reijs dankbaar voor steunbetuigingen na hartstilstand

Afgelopen woensdag liet presentatrice Vivian Reijs (42) weten een korte hartstilstand te hebben gehad. Gelukkig kon de presentatrice gereanimeerd worden. De dagen erna heeft ze veel steun en liefde ontvangen en daar is ze enorm dankbaar voor.

“Dank jullie wel voor de ongelofelijke, hartverwarmende reacties, berichtjes, appjes, bloemen, kaartjes. Ik ben er helemaal onder de indruk van! Echt heel veel dank!”, schrijft ze op Instagram. Ook geeft ze een korte update over haar gezondheid: “Ik voel me elke dag een beetje beter.”

Luisteren naar grenzen

Ze noemt het een ‘mega wake-up call’. “Eén ding vergat ik de afgelopen jaren… Te luisteren naar mijn eigen grenzen, mijn stress te beperken en tijd voor mezelf te nemen. Ik ga hoe dan ook altijd maar door en door, net als vele anderen met mij. Tot nu! Want dat ik dit kan navertellen en ik nog een kans mag krijgen in het leven, daar ben ik ongelofelijk dankbaar voor”, schreef ze eerder op Instagram.

Stapjes terug

Voor nu besluit ze een aantal stapjes terug te doen in haar werk als schrijfster, presentatrice en gezondheidsexpert. “Om de balans opnieuw te vinden, fysiek en emotioneel.”

Bezigheden

We kennen Vivian onder andere van Huizenjacht, De 24 en Fix this Kitchen en werkte als gezondheidsexpert voor Shownieuws. Van 2005 tot 2010 was ze getrouwd met componist John Ewbank en met hem heeft ze dochter Day (14). John liet zaterdag aan Shownieuws weten enorm geschrokken te zijn toen hij hoorde van de hartstilstand: “Ook voor Day was het schrikken, maar die pakt het goed op.” In 2017 trouwde Reijs met Dirk Hoorn en met hem kreeg ze zoon James (3).

