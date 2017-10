Presentatrice Zarayda Groenhart bevallen van eerste kindje

Leuk babynieuws voor Zarayda Groenhart. De presentatrice (bekend van BNN en Expeditie Robinson) is bevallen van haar eerste kindje.

Op Instagram deelt de presentatrice een lief kiekje van haar pasgeboren dochtertje. Het meisje heeft de naam Eleia gekregen. Wanneer ze is geboren, heeft Zarayda niet bekend gemaakt, maar uit het bericht blijkt dat ze even heeft gewacht tot ze het nieuws bekend heeft gemaakt. Bij de foto schrijft ze: “Heerlijk even in een cocon gezeten met dit kleine wonder. Ik moet mezelf nog elke dag in mn arm knijpen dat ze er echt is. Wat een liefde, wat een wonder. Een intens mooi avontuur. Welkom lieve Eleia!”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.