Dít zijn de presentatrices van het nieuwe programma ‘De 5 uur show’

Vanaf 17 augustus is bij SBS6 het nieuwe live-programma De 5 uur show te zien. Maandag is bekendgemaakt dat Brecht van Hulten (50) en Carolina Lo Galbo (40) de show presenteren.

Brecht van Hulten was voorheen te zien bij het Jeugdjournaal en de NOS en daarna bij Kassa. Afgelopen januari nam ze na 10 jaar afscheid van Kassa. Daarna solliciteerde ze bij het Van Gogh Museum en voor hetzelfde geld had ze daar nu rondleidingen gegeven.

Uitdaging

“Ik was al aangenomen. Maar op de dag dat mijn contract inging, moest het museum sluiten vanwege corona”, legt ze uit aan het AD. Nu gaat ze samen met Carolina de uitdaging aan om De 5 uur show te gaan presenteren. “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, nee. Niemand denk ik, maar ik ben op mijn gevoel afgegaan. Ik kreeg er zo’n zin in.”

Generalist

Carolina Lo Galbo is misschien nog niet zo bekend in televisieland, maar heeft al jaren ervaring opgedaan als schrijvende journalist bij Vrij Nederland en de Volkskrant. Zo leverde haar interview met Ramsey Nasr in 2010 De Luis op, de prijs voor het beste Nederlandstalige interview. En drie jaar geleden verscheen ze al op televisie waar ze VPRO Boeken ging doen. De 5 uur show is wel even wat anders, maar juist dat trekt haar. “Schrijvers interviewen is fantastisch, maar ik ben een generalist. Wat mij aanspreekt is om veel verschillende soorten mensen te spreken en te interviewen. Dat had ik wel gedaan voor bladen en een krant, maar nog niet voor de televisie.”

Nieuw leven inblazen

SBS kondigde in april aan De 5 uur show nieuw leven in te blazen. Het programma was eerder van 1989 tot 1998 op RTL 4 te zien met onder anderen Viola Holt en Catherine Keyl.

Dit bericht bekijken op Instagram It’s out in the open😃#nieuwebaan #zinin Een bericht gedeeld door Brecht van Hulten (@brechtvanhulten) op 20 Jul 2020 om 12:58 (PDT)

