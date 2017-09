Déze 3 presentatrices maken kans op een Zilveren Televizier Ster

Het is ieder jaar weer spannend: wie wint er dit jaar de Televizier-Ring? Gisteren zijn de nominaties bekendgemaakt in de categorie beste presentatrice en beste actrice.

Presentatrice Eva Jinek maakt dit jaar voor het eerst kans op de Zilveren Televizier Ster voor beste presentatrice. Ze moet het opnemen tegen Floortje Dessing en Geraldine Kemper, die wel allebei al een keer eerder genomineerd werden. Actrices Elise Schaap, Isa Hoes en Angela Schijf maken kans op de prijs voor beste actrice.

Floortje

Floortje Dessing won vorig jaar de Televizier-Ring voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld. Die prijs kan ze niet opnieuw winnen, maar ze kan wel een prijs in de wacht slepen voor haar eigen presentatiekunsten. Ze werd al 3 keer eerder genomineerd, maar heeft deze prijs nog nooit gewonnen. Ook Geraldine werd al 2 keer genomineerd, maar in de jaren hiervoor was het steeds Chantal Janzen die er met de prijs vandoor ging. Chantal mag dit jaar niet meedoen (omdat ze al 3 keer heeft gewonnen), dus we zijn benieuwd wie de Ster nu mee naar huis mag nemen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.